|
|
Sport -
La nuova campionessa europea è nata a Bibbiano e vive a Milano. "Da bambina mi allenavo sull'Appennino, mamma mi seguiva in bici e papà a ... ...
|
Mondo -
Un F-18 spagnolo intercetta un velivolo senza pilota entrato nello spazio aereo romeno. Una donna uccisa e sei feriti a Kryvyi Rih, mentre nella capitale si registrano incendi e un ferito. Tre morti in attacco di Kiev su ... ...
|
Sport -
La "Tailor Made", una versione unica della prima elettrica di Maranello, è stata battuta da Sotheby's durante la Monterrey Car Week. Il primato precedente era di un'altra auto del Cavallino, una Daytona SP3 ... ...
|
Cronaca -
Quando i medici si sono accorti della sua presenza, l'hanno immediatamente soccorsa ma la donna è morta a causa della gravità delle lesioni riportate. Una delle ipotesi è che sia stata selvaggiamente picchiata. Le indagini I carabinieri ... ...
|
Mondo -
Il bilancio temporaneo è pesantissimo. La dinamica dell'incidente L'incidente si è verificato intorno all'1:00 di notte lungo l'autostrada M3, nei pressi della cittadina di Mezkeresztes, circa 140 chilometri a est di Budapest. Secondo ... ...
|
Sport -
Un ritorno in famiglia che non si verificava dal 2020, data la sua consueta presenza nei tornei americani in questo periodo dell'anno. Il ferragosto passato a fare controlli Festeggiamenti che arrivano al termine di una giornata di lavoro ... ...
|
Mondo -
Doppio sisma devastante nel Paese: una scossa di magnitudo 7,7 colpisce Flores provocando almeno 51 morti e 5mila sfollati, mentre un secondo terremoto di magnitudo 6,9 scuote Sumatra. L'Unità di Crisi della Farnesina monitora i connazionali: ... ...
|
Spettacoli e Cultura -
Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 e moriva il 16 agosto di un anno fa a Roma. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica ... ...
|
Cronaca -
Riguardo agli aspetti delle dichiarazioni del suo assistito ritenuti 'fumosi' dai magistrati, il legale riferisce che gli stessi coimputati nell'inchiesta, gli esecutori dell'attentato, sostengono in alcune dichirazioni che 'loro non avevano ... ...
|
Cronaca -
Un elemento che ha spinto gli investigatori a procedere con particolare cautela e a ricostruire nei dettagli ciò che è accaduto prima del decesso. L'allarme e l'arrivo dei soccorsi L'allarme è scattato nel pomeriggio di Ferragosto . Sul posto ... ...
|
Cronaca -
Carrara , in Toscana. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ) ha localizzato l'epicentro a circa 2 km a nord - est dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. APPROFONDIMENTI IL SISMA Terremoto nel Catanese ... ...
|
Mondo -
Papa Leone XIV ha lanciato un appello per chiedere lo stop delle 'ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania'. Il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami ha annunciato che 'chi riuscirà a catturare o uccidere ... ...
|
Più spazio per la tua Libero mail?
Scegli la dimensione che fa per te e conserva tutti i tuoi messaggi: 5GB o 1TB?
SCOPRI DI PIÙ
Dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Gi da oggi i primi ... ...
I mutanti ci sono sempre stati, ma ora il mondo sta cambiando': è con questa profonda consapevolezza di Charles Xavier che si apre il capitolo più atteso per i fan .... La guida spirituale della squadra, il Professor X , avrà invece il volto ... ...
Caro, carissimo Jannik... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Venticinque, un quarto di secolo. Dunque, un numero simbolico, un giorno importante che merita .... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 ... ...