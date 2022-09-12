Sofia Fiorini e l'oro nella maratona di marcia: "È stata quasi una passeggiata"

Sport - La nuova campionessa europea è nata a Bibbiano e vive a Milano. "Da bambina mi allenavo sull'Appennino, mamma mi seguiva in bici e papà a ... ...

Ucraina, caccia Nato abbatte drone in Romania: 'Sembra russo'. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca

Mondo - Un F-18 spagnolo intercetta un velivolo senza pilota entrato nello spazio aereo romeno. Una donna uccisa e sei feriti a Kryvyi Rih, mentre nella capitale si registrano incendi e un ferito. Tre morti in attacco di Kiev su ... ...

Ferrari Luce, asta record: venduta a 40 milioni di dollari, è l'auto nuova più costosa della storia

Sport - La "Tailor Made", una versione unica della prima elettrica di Maranello, è stata battuta da Sotheby's durante la Monterrey Car Week. Il primato precedente era di un'altra auto del Cavallino, una Daytona SP3 ... ...

Femminicidio nel Cosentino, uccisa e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce

Cronaca - Quando i medici si sono accorti della sua presenza, l'hanno immediatamente soccorsa ma la donna è morta a causa della gravità delle lesioni riportate. Una delle ipotesi è che sia stata selvaggiamente picchiata. Le indagini I carabinieri ... ...

Tragedia in Ungheria, un bus si ribalta sull'autostrada. 12 morti e decine di feriti

Mondo - Il bilancio temporaneo è pesantissimo. La dinamica dell'incidente L'incidente si è verificato intorno all'1:00 di notte lungo l'autostrada M3, nei pressi della cittadina di Mezkeresztes, circa 140 chilometri a est di Budapest. Secondo ... ...

Jannik Sinner compie 25 anni da numero 1 del mondo, fra le cure al ginocchio e una pioggia di auguri

Sport - Un ritorno in famiglia che non si verificava dal 2020, data la sua consueta presenza nei tornei americani in questo periodo dell'anno. Il ferragosto passato a fare controlli Festeggiamenti che arrivano al termine di una giornata di lavoro ... ...

Terremoto in Indonesia, l'incubo di 500 italiani bloccati sull'isola di Flores: decine di vittime e sfollati. Nuova violenta scossa a Sumatra

Mondo - Doppio sisma devastante nel Paese: una scossa di magnitudo 7,7 colpisce Flores provocando almeno 51 morti e 5mila sfollati, mentre un secondo terremoto di magnitudo 6,9 scuote Sumatra. L'Unità di Crisi della Farnesina monitora i connazionali: ... ...

Un anno senza Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della televisione italiana

Spettacoli e Cultura - Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 e moriva il 16 agosto di un anno fa a Roma. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica ... ...

Ranucci, legali Lavitola: 'Anche lui aveva chiesto di aumentare la scorta'. Richieste di riesame e nuovo interrogatorio per l'imprenditore

Cronaca - Riguardo agli aspetti delle dichiarazioni del suo assistito ritenuti 'fumosi' dai magistrati, il legale riferisce che gli stessi coimputati nell'inchiesta, gli esecutori dell'attentato, sostengono in alcune dichirazioni che 'loro non avevano ... ...

Operaio di 50 anni trovato morto in casa, tracce di sangue in tutto l'appartamento: il giallo a Stignano

Cronaca - Un elemento che ha spinto gli investigatori a procedere con particolare cautela e a ricostruire nei dettagli ciò che è accaduto prima del decesso. L'allarme e l'arrivo dei soccorsi L'allarme è scattato nel pomeriggio di Ferragosto . Sul posto ... ...

Terremoto 3.7 in Lunigiana oggi, scossa avvertita da Massa - Carrara alla Versilia

Cronaca - Carrara , in Toscana. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ) ha localizzato l'epicentro a circa 2 km a nord - est dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. APPROFONDIMENTI IL SISMA Terremoto nel Catanese ... ...

Guerra Iran, Papa: "Stop violenza in Cisgiordania, urge soluzione a due Stati". LIVE

Mondo - Papa Leone XIV ha lanciato un appello per chiedere lo stop delle 'ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania'. Il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami ha annunciato che 'chi riuscirà a catturare o uccidere ... ...
Virgilio
Milano:
Mappa Milano
Roma:
Mappa Roma
Arte e cultura in Italia

Più spazio per la tua Libero mail?

Scegli la dimensione che fa per te e conserva tutti i tuoi messaggi: 5GB o 1TB?

SCOPRI DI PIÙ
CITTA'
Altre città
FOTO
1 di 4
2 di 4
3 di 4
4 di 4
 
3 ore fa
Dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Gi da oggi i primi ... ...
 
15-8-2026
I mutanti ci sono sempre stati, ma ora il mondo sta cambiando': è con questa profonda consapevolezza di Charles Xavier che si apre il capitolo più atteso per i fan .... La guida spirituale della squadra, il Professor X , avrà invece il volto ... ...
 
1 ora fa
Caro, carissimo Jannik... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Venticinque, un quarto di secolo. Dunque, un numero simbolico, un giorno importante che merita .... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 ... ...
NOTIZIE PIU' LETTE
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7